Врач перечислила симптомы дефицита магния

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магний является важным минералом для организма, поскольку он участвует во многих биохимических процессах и необходим для хорошего самочувствия и снижения стресса, рассказывает читателямPravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://recipes.timesofindia.com/

Дефицит магния может проявляться различными симптомами, такими как:

постоянная усталость, слабость в мышцах, мышечные спазмы, онемение, покалывание в руках и ногах;

потеря аппетита, подташнивание;

частые головные боли, сужение сосудов, в том числе в головном мозге, высвобождение нейромедиаторов;

аритмия, нерегулярное сердцебиение.

Если вы заподозрили дефицит магния, важно обратиться к врачу для диагностики и определения возможных причин. Важно отметить, что дефицит магния нельзя диагностировать исключительно по симптомам, так как они могут указывать на множество других проблем со здоровьем.

"Чтобы поднять уровень магния в организме, рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых магнием, таких как очищенные тыквенные семечки, жареный миндаль, тёмный шоколад, жареный арахис. В случае необходимости врач может назначить биодобавки магния, но перед этим необходимо проверить уровень магния в крови и мочи для исключения гипермагниемии", — резюмировала врач.