Магний является важным минералом для организма, поскольку он участвует во многих биохимических процессах и необходим для хорошего самочувствия и снижения стресса, рассказывает читателямPravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Дефицит магния может проявляться различными симптомами, такими как:
Если вы заподозрили дефицит магния, важно обратиться к врачу для диагностики и определения возможных причин. Важно отметить, что дефицит магния нельзя диагностировать исключительно по симптомам, так как они могут указывать на множество других проблем со здоровьем.
"Чтобы поднять уровень магния в организме, рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых магнием, таких как очищенные тыквенные семечки, жареный миндаль, тёмный шоколад, жареный арахис. В случае необходимости врач может назначить биодобавки магния, но перед этим необходимо проверить уровень магния в крови и мочи для исключения гипермагниемии", — резюмировала врач.
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