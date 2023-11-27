Врач: "Ферментированные продукты предотвращают запор"

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ферментированные продукты можно разделить на три группы: продукты молочнокислого брожения, продукты спиртового брожения и продукты, полученные с помощью протеолиза или разрушения белка. Отличия таких продуктов в субстрате и в микроорганизмах, с помощью которых этот субстрат перерабатывается.

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А сходство — в том, что после процесса ферментации продукты приобретают другие свойства и не только хорошо усваиваются человеком, но еще и оказывают дополнительное позитивное воздействие на его организм, рассказывает читателям Pravda.Ru врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК "Био-Веста" Павел Ивакин.

"К примеру, при включении в диету дрожжевого хлеба из него лучше усваиваются важные микроэлементы: кальций, цинк, железо и т. д. Питание бездрожжевым хлебом, напротив, обедняет организм этими веществами", — отмечает врач.

Но самый большой эффект ферментированные продукты оказывают на кишечник. Вернее, на его микрофлору, которая сегодня рассматривается как некий корпоративный орган, стоящий на страже гомеостаза человека. Именно ферментированные продукты и содержащиеся в них продукты метаболизма микроорганизмов препятствуют нарушению микрофлоры с последующим формирование дисбиоза, тем самым предупреждая развитие многих заболеваний человека — от нарушения стула до депрессивных состояний.

"У всех на слуху ферментированные продукты из Южной Кореи, главным из которых является квашеная пекинская капуста под названием "кимчи". Но не будем рассматривать пользу этого продукта, а вспомним рацион наших предков, которые поддерживали свое здоровье и лечились нашими, исконными ферментированными продуктами: квасом, кефиром и простоквашей, мочеными яблоками и солеными арбузами, сквашенными сливами и виноградом, ну и, конечно же, квашеной капустой! Так что добавляем в свой рацион питания ферментированные продукты, характерные для места проживания, радуем своих микробов и остаемся здоровыми и счастливыми!" — резюмировал Павел Ивакин.