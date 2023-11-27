Диетолог Ковальков: мясо и рыба помогут сохранить силы и бодрость зимой

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микроэлементы, включая железо, селен и йод, которые важны для восстановления жизненных сил в зимний период, присутствуют в различных продуктах. Врач-диетолог Алексей Ковальков подчеркнул, что правильное и сбалансированное питание способствует защите организма от вирусов и сохранению чувства бодрости в условиях недостатка света и тепла. Он отметил, что мясо, рыба, овощи и орехи являются источниками этих микроэлементов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ковальков также подчеркнул, что дефицит железа может увеличить риск анемии, и рекомендовал включать в рацион мясо и овощи, такие как капуста. Селен, который поддерживает работу щитовидной железы, содержится в бразильских орехах, тунце, сардинах, яичных желтках и бобовых. Он также выделил важность потребления рыбы, моллюсков и морской соли для поддержания уровня йода в организме.

Другие микроэлементы, такие как альфа-липоевая кислота, коэнзим Q10, куркумин, цинк и магний, также сыграть важную роль в поддержании обмена веществ, укреплении иммунной системы и борьбе с воспалительными процессами. Эти микроэлементы содержатся в различных продуктах, таких как субпродукты, мясо, птица, рыба, овощи, орехи и другие.

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