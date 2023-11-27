Педиатр Немальцева дала советы, как правильно сбивать температуру у детей

Врач-педиатр Татьяна Немальцева из ИНВИТРО-ЮГ в интервью поделилась рекомендациями по управлению повышенной температурой у детей в осенне-зимний период.
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Она подчеркнула важность знания, когда следует сбивать температуру и какие действия предпринимать. Напомнила, что повышенная температура свидетельствует о борьбе организма с инфекцией, и вмешательство не всегда необходимо. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.
Родителям рекомендовано получить консультацию врача и заранее подготовить домашнюю аптечку. Она также подчеркнула, что при определенных симптомах нужно вызывать скорую помощь.
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