Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Балашова Наталья в разговоре с Pravda.Ru рассказала о том, как людям, которые живут на Крайнем Севере, где полярная ночь, пережить это время без какого-то вреда для здоровья, без витамина D.
По словам врача, в зимний период, когда на небе не появляется солнце, единственным источником витамина D становится еда.
"Витамин D — это рыба, речь идёт о рыбе северных морей. И водоросли. И лекарственные препараты и биологически активные добавки", — сказала Балашова.
Эндокринолог отметила, что в продуктах, таких как яйца, молоко, сметана, сыр, витамина D содержится очень мало.
Также по словам врача, с этой целью можно ещё ходить в солярий, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не получить обратный эффект и не навредить своему здоровью.
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