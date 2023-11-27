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Эндокринолог: в период полярной ночи витамин D приходится получать из еды

1:02
Здоровье

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Балашова Наталья в разговоре с Pravda.Ru рассказала о том, как людям, которые живут на Крайнем Севере, где полярная ночь, пережить это время без какого-то вреда для здоровья, без витамина D.

Эндокринолог: в период полярной ночи витамин D приходится получать из еды
Фото: TG-канал Евгения Тишковца

По словам врача, в зимний период, когда на небе не появляется солнце, единственным источником витамина D становится еда.

"Витамин D — это рыба, речь идёт о рыбе северных морей. И водоросли. И лекарственные препараты и биологически активные добавки", — сказала Балашова.

Эндокринолог отметила, что в продуктах, таких как яйца, молоко, сметана, сыр, витамина D содержится очень мало.

Также по словам врача, с этой целью можно ещё ходить в солярий, но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не получить обратный эффект и не навредить своему здоровью.

Влияние витамина D на каждый орган вашего тела
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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