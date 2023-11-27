Официальный реабилитолог футбольного клуба "Локомотив" и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту Надежда Смирнова оценила популярный миф о восстановлении после травм, говорящий о том, что организм сам всё восстановит, а травма — сама заживёт.
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Эксперт отметила, что без реабилитации под наблюдением специалиста такого не бывает и само ничего не восстанавливается.
"О нет, такого никогда не будет! Нет волшебных пилюль или магической физиотерапии. Да, это даст временный эффект, но без упражнений мышцы не нарастут, спаечный процесс не остановится, а контрактуры не разработаются", — сказала Смирнова, слова которой приводит Газета.Ru.
Обычно после спортивной травмы приходится долго восстанавливаться, а для этого нужно запастись терпением. Реабилитацию важно проводить грамотно, ведь если в этом деле ошибиться, последствия могут быть весьма серьёзными, добавила реабилитолог.
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Реабилитация после травм и операций на позвоночнике и суставах и перенесших инсульт.
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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