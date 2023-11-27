Реабилитолог развеяла миф о восстановлении после травм: волшебных пилюль нет

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Официальный реабилитолог футбольного клуба "Локомотив" и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту Надежда Смирнова оценила популярный миф о восстановлении после травм, говорящий о том, что организм сам всё восстановит, а травма — сама заживёт.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Эксперт отметила, что без реабилитации под наблюдением специалиста такого не бывает и само ничего не восстанавливается.

"О нет, такого никогда не будет! Нет волшебных пилюль или магической физиотерапии. Да, это даст временный эффект, но без упражнений мышцы не нарастут, спаечный процесс не остановится, а контрактуры не разработаются", — сказала Смирнова, слова которой приводит Газета.Ru.

Обычно после спортивной травмы приходится долго восстанавливаться, а для этого нужно запастись терпением. Реабилитацию важно проводить грамотно, ведь если в этом деле ошибиться, последствия могут быть весьма серьёзными, добавила реабилитолог.

Реабилитация после травм и операций на позвоночнике и суставах и перенесших инсульт.