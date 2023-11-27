Диетолог Королева рассказала, какими должны быть объемы порций для похудения

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщинам не рекомендуется употреблять более 280 миллилитров пищи за один прием, а для мужчин это значение составляет 350 миллилитров. Эту информацию предоставила доктор медицинских наук, врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева.

Фото: https://www.bhf.org.uk is licensed under https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/how-to-start-eating-more-healthily

"Прежде всего важно осознавать, что количество энергии, получаемой из пищи, должно соответствовать уровню затрат человека в течение дня. Если калории из пищи превышают потребности организма, они могут откладываться в виде жировых запасов", — предупредила специалист.

Маргарита Королева рекомендует употреблять пищу пять раз в день, включая три полноценных приема пищи и два небольших перекуса. Она также подчеркнула важность завтраков, поскольку они стимулируют метаболические процессы и обеспечивают энергию на весь день.

Объем порций также имеет значение. Женщинам рекомендуется употреблять не более 250-280 миллилитров пищи за прием, а для мужчин предпочтительно не превышать 350 миллилитров. Это связано с необходимостью сохранения объема желудка, чтобы избежать его растяжения.

"Важно правильное сочетание компонентов пищи. Белок, содержащийся в мясе, птице и рыбе, следует употреблять вместе с овощами и зеленью. Это поддерживает высокий обмен веществ, активизирует работу желудочно-кишечного тракта и предотвращает накопление лишнего веса", — отметила врач.

Кроме того, рекомендуется исключить из рациона колбасные изделия, сосиски и сардельки, а также минимизировать потребление соли для предотвращения задержки жидкости, которая может привести к небольшому увеличению веса.

"Продукты должны быть сезонными, натуральными и подвергаться щадящей обработке, чтобы максимизировать их пользу и поддерживать высокий обмен веществ", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, рекомендуется употреблять от 2 до 2,5 литра воды между основными приемами пищи, предпочтительно употребляя большую часть в первой половине дня, с ограничением до 300 миллилитров после 18:00. Вода играет важную роль в профилактике набора лишнего веса.

Эксперт также советует периодически проходить медицинские обследования, чтобы контролировать работу систем организма, в частности, щитовидной железы, и, при необходимости, предоставлять ей поддержку. Гипотиреоз, по её словам, может спровоцировать набор дополнительного веса, который трудно бороться без коррекции работы этого органа, сообщает Москва 24.