Женщинам не рекомендуется употреблять более 280 миллилитров пищи за один прием, а для мужчин это значение составляет 350 миллилитров. Эту информацию предоставила доктор медицинских наук, врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева.
"Прежде всего важно осознавать, что количество энергии, получаемой из пищи, должно соответствовать уровню затрат человека в течение дня. Если калории из пищи превышают потребности организма, они могут откладываться в виде жировых запасов", — предупредила специалист.
Маргарита Королева рекомендует употреблять пищу пять раз в день, включая три полноценных приема пищи и два небольших перекуса. Она также подчеркнула важность завтраков, поскольку они стимулируют метаболические процессы и обеспечивают энергию на весь день.
Объем порций также имеет значение. Женщинам рекомендуется употреблять не более 250-280 миллилитров пищи за прием, а для мужчин предпочтительно не превышать 350 миллилитров. Это связано с необходимостью сохранения объема желудка, чтобы избежать его растяжения.
"Важно правильное сочетание компонентов пищи. Белок, содержащийся в мясе, птице и рыбе, следует употреблять вместе с овощами и зеленью. Это поддерживает высокий обмен веществ, активизирует работу желудочно-кишечного тракта и предотвращает накопление лишнего веса", — отметила врач.
Кроме того, рекомендуется исключить из рациона колбасные изделия, сосиски и сардельки, а также минимизировать потребление соли для предотвращения задержки жидкости, которая может привести к небольшому увеличению веса.
"Продукты должны быть сезонными, натуральными и подвергаться щадящей обработке, чтобы максимизировать их пользу и поддерживать высокий обмен веществ", — подчеркнула эксперт.
Кроме того, рекомендуется употреблять от 2 до 2,5 литра воды между основными приемами пищи, предпочтительно употребляя большую часть в первой половине дня, с ограничением до 300 миллилитров после 18:00. Вода играет важную роль в профилактике набора лишнего веса.
Эксперт также советует периодически проходить медицинские обследования, чтобы контролировать работу систем организма, в частности, щитовидной железы, и, при необходимости, предоставлять ей поддержку. Гипотиреоз, по её словам, может спровоцировать набор дополнительного веса, который трудно бороться без коррекции работы этого органа, сообщает Москва 24.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.