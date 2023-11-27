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Кривая заболеваемости гриппом в российских регионах ползёт вверх

1:56
Здоровье

Эксперт Pravda. Ru, руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии Елена Бурцева рассказала о главных симптомах гриппа и способах справиться с неприятным сезонным заболеванием.

Кривая заболеваемости гриппом в российских регионах ползёт вверх
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Резко и быстро — так по словам специалиста обычно начинается грипп.

"На фоне полного здоровья начинается подниматься температура до относительно высоких показателей — до 38 и 39 может быть. И на фоне этой температуры может развиваться слабость, боль в мышцах, в суставах, иногда может быть тошнота и рвота при высокой температуре. Но, это крайне редко. В основном на фоне температуры отсутствие респираторных симптомов. Потом через 2-3 дня респираторная симптоматика при группе все же развивается. И она бывает достаточно разнообразной: и кашель, и насморк, и отиты у детей и так далее", — поясняет Бурцева.

Грипп, по мнению вирусологов, орешек крепкий. Бороться с ним можно только сильным иммунитетом. И при необходимости, советует собеседница Pravda. Ru, симптоматическими средствами- облегчить головную боль, помочь избавиться от кашля.

"Любые препараты, которые поддерживают иммунную систему. Это группа интерферонов — вот это все местно или в мазях, или в свечах есть. В первые часы заболевания, в первые день-два, пока собственный интерферон начнет вырабатываться. Пить витамины: С, D, какие-то микроэлементы. Обильное питье — чай с лимоном, клюква", — говорит эпидемиолог.

Чтобы не стать источником инфекции для окружающих и не подхватить дополнительный вирус самому, эксперт советует без необходимости не выходить из дома. И вместо посещения лечебного учреждения вызвать врача на дом.

профилактика гриппа
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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