Эксперт Pravda. Ru, руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии Елена Бурцева рассказала о главных симптомах гриппа и способах справиться с неприятным сезонным заболеванием.
Резко и быстро — так по словам специалиста обычно начинается грипп.
"На фоне полного здоровья начинается подниматься температура до относительно высоких показателей — до 38 и 39 может быть. И на фоне этой температуры может развиваться слабость, боль в мышцах, в суставах, иногда может быть тошнота и рвота при высокой температуре. Но, это крайне редко. В основном на фоне температуры отсутствие респираторных симптомов. Потом через 2-3 дня респираторная симптоматика при группе все же развивается. И она бывает достаточно разнообразной: и кашель, и насморк, и отиты у детей и так далее", — поясняет Бурцева.
Грипп, по мнению вирусологов, орешек крепкий. Бороться с ним можно только сильным иммунитетом. И при необходимости, советует собеседница Pravda. Ru, симптоматическими средствами- облегчить головную боль, помочь избавиться от кашля.
"Любые препараты, которые поддерживают иммунную систему. Это группа интерферонов — вот это все местно или в мазях, или в свечах есть. В первые часы заболевания, в первые день-два, пока собственный интерферон начнет вырабатываться. Пить витамины: С, D, какие-то микроэлементы. Обильное питье — чай с лимоном, клюква", — говорит эпидемиолог.
Чтобы не стать источником инфекции для окружающих и не подхватить дополнительный вирус самому, эксперт советует без необходимости не выходить из дома. И вместо посещения лечебного учреждения вызвать врача на дом.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.