Кривая заболеваемости гриппом в российских регионах ползёт вверх

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт Pravda. Ru, руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии Елена Бурцева рассказала о главных симптомах гриппа и способах справиться с неприятным сезонным заболеванием.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Резко и быстро — так по словам специалиста обычно начинается грипп.

"На фоне полного здоровья начинается подниматься температура до относительно высоких показателей — до 38 и 39 может быть. И на фоне этой температуры может развиваться слабость, боль в мышцах, в суставах, иногда может быть тошнота и рвота при высокой температуре. Но, это крайне редко. В основном на фоне температуры отсутствие респираторных симптомов. Потом через 2-3 дня респираторная симптоматика при группе все же развивается. И она бывает достаточно разнообразной: и кашель, и насморк, и отиты у детей и так далее", — поясняет Бурцева.

Грипп, по мнению вирусологов, орешек крепкий. Бороться с ним можно только сильным иммунитетом. И при необходимости, советует собеседница Pravda. Ru, симптоматическими средствами- облегчить головную боль, помочь избавиться от кашля.

"Любые препараты, которые поддерживают иммунную систему. Это группа интерферонов — вот это все местно или в мазях, или в свечах есть. В первые часы заболевания, в первые день-два, пока собственный интерферон начнет вырабатываться. Пить витамины: С, D, какие-то микроэлементы. Обильное питье — чай с лимоном, клюква", — говорит эпидемиолог.

Чтобы не стать источником инфекции для окружающих и не подхватить дополнительный вирус самому, эксперт советует без необходимости не выходить из дома. И вместо посещения лечебного учреждения вызвать врача на дом.

профилактика гриппа