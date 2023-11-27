Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова с близнецами попала в автомобильную аварию  
Экс-руководитель аппарата главы МЧС РФ Вадим Сойников признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями
Лавров обвинил США в использовании доллара как оружия
Модель Костенко рассказала, зачем рожает детей одного за другим
Эксперт назвал девальвацию одной из причин подорожания на 21% искусственных ёлок
Эксперт Стрельбицкий рассказал, как выбраться на машине из сугроба
«Это наша вторая жена»: Подольская прокомментировала отношения Преснякова с Орбакайте
Алла Пугачёва резко упала в глазах россиян
Эксперты заявили о росте количества редких заболеваний среди детей

Стоматолог: при начальном кариесе зуб может восстановиться самостоятельно

1:25
Здоровье

Главный врач Медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев рассказал, что врачи, как правило, не берутся лечить кариес на начальной стадии, потому что на этом этапе целостность зуба может восстановиться самостоятельно без вмешательства извне, при соблюдении четырёх условий.

Стоматолог: при начальном кариесе зуб может восстановиться самостоятельно
Фото: doctorlevin.ru

Врач рассказал, что начальный кариес характеризуется пятнами белого или коричневого цвета на зубной эмали, говорящими о том, что стартовал процесс её деминерализации.

"На этой стадии кариеса можно остановить его развитие и восстановить эмаль с помощью регулярной чистки зубов, а также применения фторсодержащих зубных паст и других средств для укрепления эмали", — объяснил Ожерельев.

Хороши для укрепления эмали реминерализующие гели, пишет Газета.Ru. Также нужно есть больше продуктов, богатых кальцием, и стараться потреблять его не меньше 1000 мг в день. Важно не забывать, что для нормального усвоения кальция в рационе также должны присутствовать белок и витамин D.

Между приёмами пищи нужно пользоваться ополаскивателями или очищающими пенками, которые успешно борются с мягким налётом. Также нужно удалять остатки пищи между зубов, используя с этой целью ирригатор или зубную нить, добавил стоматолог.

Как вылечить кариес дома? Народная медицина в современной медицине
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Популярное
Главное не победа: на этапе Кубка мира лыжник отморозил половой орган

Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.

Лыжник из Швеции отморозил свой половой орган на этапе Кубка мира
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Клара Новикова объяснила, как появился флаг Украины на её концерте в Москве
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Киев проговорился о более "миллионе потерь" ВСУ
Киев проговорился о более "миллионе потерь" ВСУ
Последние материалы
SHOT: под Зеленоградом из-за снегопада обрушился спортивный комплекс
Китайские ученые создали оружие из капли воды, которая вызвала разряд в 1200 вольт
Из-за нового закона, мир может остаться без кофе
Берег Мексиканского залива заполнили "ведьмины бутылки" с ногтями и волосами внутри
Стоматолог: при начальном кариесе зуб может восстановиться самостоятельно
Месси изменил жене с журналисткой: пара на грани развода
Губернатор Ростовской области Голубев: в регионе ведутся восстановительные работы после шторма
Киев не "за три дня": четыре "путинских удара" помогут взять столицу Украины
Bloomberg узнал о намерении Орбана сорвать саммит ЕС из-за Украины
Основные правила выращивания петрушки на подоконнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников