Стоматолог: при начальном кариесе зуб может восстановиться самостоятельно

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач Медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев рассказал, что врачи, как правило, не берутся лечить кариес на начальной стадии, потому что на этом этапе целостность зуба может восстановиться самостоятельно без вмешательства извне, при соблюдении четырёх условий.

Фото: doctorlevin.ru

Врач рассказал, что начальный кариес характеризуется пятнами белого или коричневого цвета на зубной эмали, говорящими о том, что стартовал процесс её деминерализации.

"На этой стадии кариеса можно остановить его развитие и восстановить эмаль с помощью регулярной чистки зубов, а также применения фторсодержащих зубных паст и других средств для укрепления эмали", — объяснил Ожерельев.

Хороши для укрепления эмали реминерализующие гели, пишет Газета.Ru. Также нужно есть больше продуктов, богатых кальцием, и стараться потреблять его не меньше 1000 мг в день. Важно не забывать, что для нормального усвоения кальция в рационе также должны присутствовать белок и витамин D.

Между приёмами пищи нужно пользоваться ополаскивателями или очищающими пенками, которые успешно борются с мягким налётом. Также нужно удалять остатки пищи между зубов, используя с этой целью ирригатор или зубную нить, добавил стоматолог.

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