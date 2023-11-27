С наступлением холодного времени года на прилавках магазинов появляются сезонные фрукты - мандарины, поэтому взрослые, а особенно - дети, могут съесть килограмм фрукта за один день, что может негативно повлиять на организм человека. Некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на мандарины, которая может быть вызвана различными факторами.
Симптомы аллергии на мандарины могут варьироваться в зависимости от степени чувствительности организма. Некоторые люди могут испытывать легкую реакцию, такую как зуд или покраснение кожи в области рта или на других участках тела. В более серьёзных случаях могут возникнуть отёки, крапивница, затруднённое дыхание или даже анафилактический шок.
“При избыточном употреблении цитрусовых возникает крапивница. Она может быть локализованной, когда несколько высыпаний в виде волдырей, сопровождается зудом, покраснением кожи, а может быть генерализованной, то есть эти высыпания не на каком-то локальном определенном участке кожи возникают, а по всему телу и даже волосистой части головы, иногда сопровождается отёком пальцев, ушных раковин, губ. Это всё будет крапивница в сочетании с отёком Квинке”, - поделилась в комментарии для Pravda.Ru врач-аллерголог Галина Котова.
Для диагностики аллергии на мандарины может потребоваться обращение к аллергологу или иммунологу. Врач может назначить кожно-аллергические тесты или пробу прямой провокации, чтобы определить чувствительность организма к мандаринам.
Эксперт также отметила, что количество съеденных фруктов не определяет количество витаминов, которые поступили в организм. Мандарины, апельсины никогда не восполнят и не покроют суточную потребность витамина С. Для того, чтобы закрыть суточную потребность в витамине С с помощью цитрусовых, нужно съесть 8 кг апельсинов в день. Поэтому витамины в любом случае нужно принимать в виде пищевых добавок и политивитаминных комплексов. А к цитрусовым - относиться как к десерту.
Людям, страдающим от аллергии на мандарины, рекомендуется принимать меры предосторожности для избежания возможной реакции. Это включает исключение мандаринов из рациона питания, чтение состава продуктов перед их употреблением и избегание пищи, которая может содержать экстракт или аромат мандаринов.
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