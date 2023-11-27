Врач-аллерголог: суточная норма витамина С - это 8 килограммов цитрусовых ежедневно

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С наступлением холодного времени года на прилавках магазинов появляются сезонные фрукты - мандарины, поэтому взрослые, а особенно - дети, могут съесть килограмм фрукта за один день, что может негативно повлиять на организм человека. Некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на мандарины, которая может быть вызвана различными факторами.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Симптомы аллергии на мандарины могут варьироваться в зависимости от степени чувствительности организма. Некоторые люди могут испытывать легкую реакцию, такую как зуд или покраснение кожи в области рта или на других участках тела. В более серьёзных случаях могут возникнуть отёки, крапивница, затруднённое дыхание или даже анафилактический шок.

“При избыточном употреблении цитрусовых возникает крапивница. Она может быть локализованной, когда несколько высыпаний в виде волдырей, сопровождается зудом, покраснением кожи, а может быть генерализованной, то есть эти высыпания не на каком-то локальном определенном участке кожи возникают, а по всему телу и даже волосистой части головы, иногда сопровождается отёком пальцев, ушных раковин, губ. Это всё будет крапивница в сочетании с отёком Квинке”, - поделилась в комментарии для Pravda.Ru врач-аллерголог Галина Котова.

Для диагностики аллергии на мандарины может потребоваться обращение к аллергологу или иммунологу. Врач может назначить кожно-аллергические тесты или пробу прямой провокации, чтобы определить чувствительность организма к мандаринам.

Эксперт также отметила, что количество съеденных фруктов не определяет количество витаминов, которые поступили в организм. Мандарины, апельсины никогда не восполнят и не покроют суточную потребность витамина С. Для того, чтобы закрыть суточную потребность в витамине С с помощью цитрусовых, нужно съесть 8 кг апельсинов в день. Поэтому витамины в любом случае нужно принимать в виде пищевых добавок и политивитаминных комплексов. А к цитрусовым - относиться как к десерту.

Людям, страдающим от аллергии на мандарины, рекомендуется принимать меры предосторожности для избежания возможной реакции. Это включает исключение мандаринов из рациона питания, чтение состава продуктов перед их употреблением и избегание пищи, которая может содержать экстракт или аромат мандаринов.

Ранее мы писали, что, по прогнозу эксперта Ивана Федякова, мандарины в России к Новому году могут подорожать до 140 рублей за 100 граммов.