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Врач Вялов: употребление воды с лимоном не устраняет воспаление в желудке

2:19
Здоровье

Стало известно, стоит ли пить воду с лимоном с надеждой на изменение кислотности желудка и устранение воспаления, которое, если оставить без внимания, может привести к развитию онкологии. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и специалист по гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов.

Врач Вялов: употребление воды с лимоном не устраняет воспаление в желудке
Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам доктора, соляная кислота в желудке не взаимодействует с лимонной кислотой, и изменения в pH и уровне кислотности не происходят.

Однако люди продолжают пить воду с лимоном и утверждают, что они чувствуют себя лучше. Врач соглашается, что такое может происходить, но подчёркивает, что не стоит путать понятия и пытаться объяснить улучшение самочувствия именно изменением кислотности.

"А не тем, что в реальности происходит в желудке", — отметил Вялов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что на самом деле лимон содержит лимонную кислоту и различные эфирные масла с фитонцидами, что в результате и определяет воздействие на организм от напитка.

Лимон обычно разводят в воде, что создаёт наполнение объёма желудка. Это позволяет лимонной кислоте и другим веществам достичь всех частей органа и стимулировать их работу. Однако это лишь временное облегчение симптомов, а не восстановление нормальной кислотности и устранение воспаления.

"Только стимулируется не выработка кислоты, а тонус, моторика, сокращения и перистальтика желудка. Так многим людям кажется, что они выздоравливают", — объяснил гастроэнтеролог.

Врач предупреждает, что наличие воспаления желудка является опасной проблемой, которая может привести даже к онкологии. Также врач отмечает, что реальное снижение кислотности является признаком атрофии желудка, которая вызывает дефицит железа, витамина В12 и анемию.

"И сроки развития онкологии достаточно медленные, но время с гастритом летит быстро, и сам не заметишь, как пройдёт пять лет", — предупредил врач.

Вялов ещё раз подчеркнул, что важно работать над проблемой с ЖКТ со специалистом, а не тянуть время, занимаясь устранением симптомов с помощью народных средств.

Почему нужно пить воду с лимоном каждый день
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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