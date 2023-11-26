Health: тренировки натощак могут замедлить похудение в долгосрочной перспективе

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования влияния кардиотренировок натощак дали разнонаправленные результаты: некоторые указывают на возможность ускорения процесса похудения, тогда как другие выводы предостерегают от повышения уровня кортизола, что может привести к нежелательным долгосрочным последствиям. Согласно информации из Health, тренировки натощак — это проведение аэробных упражнений после периода голодания длительностью не менее 8-12 часов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медики и ученые предполагали, что тренировки натощак могут заставить организм использовать жиры в качестве источника энергии, так как доступ к запасам углеводов отсутствует. Однако научные данные подчеркивают сложность биохимических процессов.

Исследование 2015 года демонстрировало, что тренировки после ночного голодания эффективнее в снижении процента жира в организме по сравнению с тренировками после приёма завтрака. Тем не менее, у участников, проводивших тренировки натощак, отмечалось повышение уровня гормона стресса — кортизола, что, вероятно, могло бы отрицательно сказаться на долгосрочном весе и общем здоровье.

Эффективность голодных кардио-тренировок, вероятно, разнится у разных людей. В целом для большинства взрослых без нарушений уровня сахара в крови тренировки натощак, скорее всего, безопасны. Тем не менее, для достижения наилучших результатов в тренировках средней и высокой интенсивности, а также при длительных тренировках на выносливость (превышающих 1,5 часа), рекомендуется употребление пищи перед тренировкой. Комплексные углеводы за 1-2 часа до физической активности, такие как овес, цельнозерновой тост и свежие фрукты, могут обеспечить организм необходимой глюкозой для поддержки тренировок.

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