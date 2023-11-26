В Роспотребнадзоре назвали способы борьбы с ожирением

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Роспотребнадзоре представили методы борьбы с ожирением. В первую очередь, ключевое значение имеет правильное питание. Специалисты в ведомстве подчеркивают важность употребления разнообразных продуктов, включая фрукты, злаки, овощи, белки и продукты с низким содержанием жира. Рекомендуется избегать потребления сахара, насыщенных жиров, газированных напитков и алкоголя.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Во-вторых, необходима физическая активность. Регулярные умеренно интенсивные упражнения, проводимые несколько раз в неделю, способствуют сжиганию калорий, снижению риска различных заболеваний и общему улучшению здоровья.

В-третьих, подчеркивается важность регулярных медицинских обследований и контроля уровня сахара, холестерина и других факторов, влияющих на здоровье.

Роспотребнадзор отмечает, что ожирение представляет собой серьезную проблему в современном обществе, негативно воздействующую на физическое здоровье и являющуюся причиной различных тяжелых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые нарушения, диабет и рак.









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