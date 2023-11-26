Стоматолог Автандилян рассказала, что вызывает зубную боль зимой

В зимний период многие люди замечают, что ранее беззаботные зубы начинают проявлять некоторые неприятные ощущения. Хотя боль не является сильной, ее наличие приносит дискомфорт и неудобства. Стоматолог Луиза Автандилян пояснила причины этого явления в интервью "АиФ".
По мнению врача, здоровые зубы обычно не реагируют на холод и мороз. Если же возникают болевые ощущения, это может свидетельствовать о необходимости посещения стоматолога.
"Холодный воздух может вызвать болевые ощущения в полости рта, но лишь в случае, если у человека уже есть стоматологические проблемы, такие как глубокий кариоз (открытая полость на поверхности зуба) или воспаление зубного нерва (периодонтит, пульпит)", — пояснила врач.
Она также призвала избегать переохлаждения организма, так как это может усилить воспалительные процессы, что в свою очередь приводит к острой боли.
Автандилян подчеркнула, что недостаток витаминов и микроэлементов, включая витамин D, также может стать причиной зубной боли зимой.
Проблемы с эмалью, особенно если она тонкая или имеются сколы, также могут вызвать чувствительность зубов при воздействии внешних факторов. В холодное время года рекомендуется дышать через нос, чтобы избежать раздражения от холодного воздуха.
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