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Стоматолог Автандилян рассказала, что вызывает зубную боль зимой

Здоровье

В зимний период многие люди замечают, что ранее беззаботные зубы начинают проявлять некоторые неприятные ощущения. Хотя боль не является сильной, ее наличие приносит дискомфорт и неудобства. Стоматолог Луиза Автандилян пояснила причины этого явления в интервью "АиФ".

Стоматолог Автандилян рассказала, что вызывает зубную боль зимой
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

По мнению врача, здоровые зубы обычно не реагируют на холод и мороз. Если же возникают болевые ощущения, это может свидетельствовать о необходимости посещения стоматолога.

"Холодный воздух может вызвать болевые ощущения в полости рта, но лишь в случае, если у человека уже есть стоматологические проблемы, такие как глубокий кариоз (открытая полость на поверхности зуба) или воспаление зубного нерва (периодонтит, пульпит)", — пояснила врач.

Она также призвала избегать переохлаждения организма, так как это может усилить воспалительные процессы, что в свою очередь приводит к острой боли.

Автандилян подчеркнула, что недостаток витаминов и микроэлементов, включая витамин D, также может стать причиной зубной боли зимой.

Проблемы с эмалью, особенно если она тонкая или имеются сколы, также могут вызвать чувствительность зубов при воздействии внешних факторов. В холодное время года рекомендуется дышать через нос, чтобы избежать раздражения от холодного воздуха.

Зубная боль - виды зубной боли. Зуб болел и перестал - причина. Препараты для снятия зубной боли
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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