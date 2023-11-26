Ученые нашли самый ранний признак болезни Альцгеймера

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В университете Калифорнии был выявлен признак, который, по всей видимости, может стать индикатором повышенного риска развития болезни Альцгеймера. Речь идет о сокращении объема гиппокампа — особой области мозга, ответственной за пространственную навигацию, эмоции и память.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

С возрастом у всех наблюдается уменьшение гиппокампа, однако это происходит незначительно. Значительная потеря объема этой области может свидетельствовать о развитии болезни. Даже когда человек еще не осознает начало потери личности, он уже может испытывать трудности с запоминанием, временами терять ориентацию в пространстве и переживать эмоциональные изменения — у кого-то увеличивается сентиментальность, у других проявляется равнодушие или вспыльчивость, агрессивность.

Уменьшение объема гиппокампа происходит на ранних стадиях, еще до выявления специфического белка, который является определенным показателем болезни Альцгеймера. Исследователи планируют использовать это открытие для ранней диагностики заболевания, когда еще возможно предоставить медицинскую поддержку, замедляющую процессы утраты когнитивных функций, как сообщается в журнале "Неврология".