Диетолог "Продукты из переработанного мяса увеличивают риск онкологии на треть"

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Особое значение в профилактике раковых заболеваний имеет правильное питание. Доказано, что до трети раковых заболеваний можно предотвратить при правильном и сбалансированном рационе питания, рассказывает читателям Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

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Растительное питание. Прежде всего, фрукты и овощи богаты антиоксидантами, эти вещества постоянно борются с хроническими воспалениями, а также существенно тормозят старение организма. К сожалению, рак чаще обнаруживают у пожилых людей.

Организму с возрастом становиться тяжелее бороться с хроническим воспалением. Вот почему растительное питание особенно важно для людей старше шестидесяти лет.

Второй серьезный фактор пользы растительной диеты — это наличие в овощах и фруктах клетчатки. Исследования доказывают, что клетчатка в рационе снижает риск развития рака груди и онкологии кишечника.

Кроме фруктов, овощей или свежей зелени, растительное питание включает в себя орехи. Орехи содержат как растительные жиры, так и растительный белок. Сочетание полезных организму растительных жиров и белков значительно снижает риск развития раковых заболеваний. К сожалению, наш рацион чаще всего состоит из большей части животных жиров и белков. Баланс питания не соблюдается. Важно регулярно добавлять в рацион растительные жиры и белки.

Еще один серьезный враг организма — это ожирение. Больные раком чаще всего страдают лишним весом. Растительный план питания в том числе позволяет поддерживать форму в норме. Вегетарианцы реже страдают раковыми заболеваниями.

"Конечно, мясо тоже важно иметь в рационе питания, но следует помнить, что каждые дополнительные 100 г красного мяса в день повышают риск рака прямой кишки. А продукты из переработанного мяса увеличивают риск онкологии на треть. Постройтесь заменять мясо бобовыми, растительным мясом, рыбой и морепродуктами", — рассказывает эксперт.