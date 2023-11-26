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Нутрициолог Ищенко назвала продукт, который поможет от всех болезней

1:40
Здоровье

Продукты, которые мы употребляем, напрямую влияют на наше общее состояние здоровья. Доктор по инфекционным болезням и нутрициолог Светлана Ищенко выделила один продукт, который, по ее мнению, способен справиться с различными заболеваниями.

Нутрициолог Ищенко назвала продукт, который поможет от всех болезней
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Этот продукт укрепляет сосуды, восстанавливает слизистую оболочку ЖКТ, снимает боли в суставах, компенсирует дефицит белка и микроэлементов, и его стоимость вполне доступна. И название ему — костный бульон," — отмечает врач.

Ищенко также поделилась рецептом целебного костного бульона. Для его приготовления потребуются кости с большим содержанием мяса — подойдут говяжьи, куриные или даже рыбные. Их следует поместить в кастрюлю, залить холодной водой, приправить солью для выделения вкуса и варить на медленном огне в течение 2-3 часов. Важно, чтобы кости проварились хорошо, так как именно в этом заключается секрет полезного бульона.

Примерно за 20 минут до готовности добавьте нарезанные кубиками овощи, такие как морковь, сельдерей, лук и петрушка. Готовый бульон следует процедить. Вы получите блюдо, богатое кальцием и другими минералами, необходимыми для здоровья костей. Кроме того, бульон оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему, состояние кожи, ногтей и волос.

"Я рекомендую приготовить этот удивительный костный бульон. Это полезное блюдо поможет вам заботиться о здоровье легко и вкусно," — советует врач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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