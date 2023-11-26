Калифорнийские ученые назвали главный симптом болезни Альцгеймера

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Калифорнийского университета выявили индикатор, который указывает на повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Речь идет о уменьшении размеров гиппокампа — области мозга, ответственной за память, эмоции и пространственную навигацию.

Фото: Минздрав РФ

Научные исследования показывают, что у большинства людей с возрастом гиппокамп постепенно уменьшается, но при определенных заболеваниях этот процесс происходит более быстро.

Этот признак часто выявляется на ранних стадиях у пациентов с болезнью Альцгеймера и, обычно, предшествует ухудшению когнитивных функций. Исследование выявило, что в мозге человека может отсутствовать накопление белка, которое обычно считается одним из явных признаков данного заболевания. Исследование включило в себя 128 участников, за которыми ученые наблюдали в течение десяти лет, сообщает "Мир 24".

В течение этого периода участники проходили тесты на когнитивные способности и компьютерную томографию мозга. Результаты показали, что уменьшение гиппокампа действительно связано с ухудшением когнитивных функций. Более быстрое уменьшение размеров сопровождалось более серьезным ухудшением умственных способностей, и чем меньше изначально был гиппокамп, тем быстрее он уменьшался.

Исследователи пришли к выводу, что уменьшение гиппокампа может быть рассмотрено как биомаркер ранних стадий болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Этот признак также был обнаружен у пациентов с болезнью Кушинга, депрессией, ПТСР и тревожностью.

Болезнь Альцгеймера