Отказ от одной ложки соли в день снижает давление не хуже лекарств

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отказ от употребления соли — это выбор, который некоторые индивиды делают с целью улучшения своего здоровья и снижения риска возникновения различных заболеваний. Недавно проведенное исследование призвано раскрыть последствия такой практики. Результаты оказались столь же увлекательными, предоставляя важную информацию для всех, кто стремится к здоровому образу жизни.

Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

Прежде всего, ученые выявили, что отказ от соли может способствовать нормализации артериального давления. Избыток соли в организме может вызвать гипертонию, являющуюся ключевым фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшение потребления соли способствует снижению давления и, следовательно, уменьшает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, исследование подтвердило связь между употреблением соленой пищи и проблемами с функцией почек. Избыточное потребление соли может увеличить нагрузку на почки, вызвать их повреждение и способствовать развитию хронической почечной недостаточности.

Эти аспекты представляют серьезную проблему для многих людей по всему миру, и поэтому отказ от соли может сыграть ключевую роль в поддержании здоровья почек.