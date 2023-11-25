Врач Александр Мясников рассказал о полезных свойствах свёклы.
По словам доктора, именно этот овощ может сократить риск возникновения злокачественных образований. Корнеплод наделяют целебными свойствами из-за высокого содержания бетаина.
"Клинические исследования показали, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы и снижению жировых запасов", — заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".
Также свёкла благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Мясников добавил, что овощ необходимо употреблять в пищу, не подвергая её термической обработке.
Однако несмотря на всё обилие полезных качеств, свёклу в больших количествах не стоит есть пациентам с камнями в почках.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.