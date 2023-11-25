Доктор Мясников: свёкла может защитить от онкологических заболеваний

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников рассказал о полезных свойствах свёклы.

Фото: https://www.tuttogreen.it/

По словам доктора, именно этот овощ может сократить риск возникновения злокачественных образований. Корнеплод наделяют целебными свойствами из-за высокого содержания бетаина.

"Клинические исследования показали, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы и снижению жировых запасов", — заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Также свёкла благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Мясников добавил, что овощ необходимо употреблять в пищу, не подвергая её термической обработке.

Однако несмотря на всё обилие полезных качеств, свёклу в больших количествах не стоит есть пациентам с камнями в почках.