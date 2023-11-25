Врачи ответили, сколько раз надо ходить в туалет

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продолжительное переполнение мочевого пузыря может привести к состоянию, известному как пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при котором моча возвращается обратно через мочеточник в почки, повышая вероятность развития инфекции мочевыводящих путей.

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Излишнее растяжение мочевого пузыря может вызвать дискомфорт и болевые ощущения у пациента, особенно у пожилых мужчин, страдающих аденомой простаты. В этих случаях возможна острая задержка мочи, что требует немедленной катетеризации мочевого пузыря. В день в норме человек должен ходить в туалет 6-7 раз.

Более того, продолжительная задержка мочи может служить признаком скрытых заболеваний. Поэтому важно обратиться к врачу при необъяснимом отсутствии мочеиспускания в течение дня, так как это может указывать на серьезные проблемы с почками, мочевым пузырем или простатой, сообщает "Общественная служба новостей".

Врач подчеркивает, что правило "лучше не терпеть" справедливо как для мужчин, так и для женщин, поскольку задержка мочи может иметь негативные последствия и привести к различным заболеваниям.

Я не ходила в туалет месяц (Анимация)