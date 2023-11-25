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Врачи ответили, сколько раз надо ходить в туалет

1:12
Здоровье

Продолжительное переполнение мочевого пузыря может привести к состоянию, известному как пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при котором моча возвращается обратно через мочеточник в почки, повышая вероятность развития инфекции мочевыводящих путей.

Врачи ответили, сколько раз надо ходить в туалет
Фото: openverse.org by dirtyboxface is licensed under CC BY 2.0

Излишнее растяжение мочевого пузыря может вызвать дискомфорт и болевые ощущения у пациента, особенно у пожилых мужчин, страдающих аденомой простаты. В этих случаях возможна острая задержка мочи, что требует немедленной катетеризации мочевого пузыря. В день в норме человек должен ходить в туалет 6-7 раз.

Более того, продолжительная задержка мочи может служить признаком скрытых заболеваний. Поэтому важно обратиться к врачу при необъяснимом отсутствии мочеиспускания в течение дня, так как это может указывать на серьезные проблемы с почками, мочевым пузырем или простатой, сообщает "Общественная служба новостей".

Врач подчеркивает, что правило "лучше не терпеть" справедливо как для мужчин, так и для женщин, поскольку задержка мочи может иметь негативные последствия и привести к различным заболеваниям.

Я не ходила в туалет месяц (Анимация)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
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