Продолжительное переполнение мочевого пузыря может привести к состоянию, известному как пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при котором моча возвращается обратно через мочеточник в почки, повышая вероятность развития инфекции мочевыводящих путей.
Излишнее растяжение мочевого пузыря может вызвать дискомфорт и болевые ощущения у пациента, особенно у пожилых мужчин, страдающих аденомой простаты. В этих случаях возможна острая задержка мочи, что требует немедленной катетеризации мочевого пузыря. В день в норме человек должен ходить в туалет 6-7 раз.
Более того, продолжительная задержка мочи может служить признаком скрытых заболеваний. Поэтому важно обратиться к врачу при необъяснимом отсутствии мочеиспускания в течение дня, так как это может указывать на серьезные проблемы с почками, мочевым пузырем или простатой, сообщает "Общественная служба новостей".
Врач подчеркивает, что правило "лучше не терпеть" справедливо как для мужчин, так и для женщин, поскольку задержка мочи может иметь негативные последствия и привести к различным заболеваниям.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.