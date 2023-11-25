Ученые Калифорнии заявили, что говядина и сливочное масло убивают рак

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из университета в Чикаго, штат Калифорния, обнаружили, что транс-вакценовая жирная кислота, присутствующая в продуктах, таких как говядина, баранина и молочные продукты, способствует улучшению функций иммунных клеток человека в обнаружении и уничтожении раковых опухолей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В ходе исследования биологи проанализировали данные каталога, включающего более 700 известных метаболитов, поступающих в организм человека с пищей. Они выявили наиболее перспективные вещества, способные воздействовать на борьбу с раком через активацию CD8+ Т-клеток иммунитета, ключевых для уничтожения раковых или вирусом инфицированных клеток.

Транс-вакценовая кислота, особенно присутствующая в грудном молоке, проявила себя как наиболее эффективное вещество. В экспериментах с мышами, потреблявшими диету с этим компонентом, заметно снизилась способность раковых опухолей кожи и толстой кишки к росту. Транс-вакценовая кислота также усилила способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли, сообщает Газета.Ru.

Дополнительно исследователи изучили образцы крови пациентов, проходящих лечение лимфомы с использованием CAR-T-клеточной иммунотерапии. Пациенты с повышенным уровнем транс-вакценовой кислоты обычно реагировали лучше на лечение по сравнению с теми, у кого уровень этой кислоты был ниже. Ученые предполагают, что транс-вакценовую кислоту можно применять в качестве пищевой добавки для усиления эффективности иммунотерапии у пациентов с раком, однако требуются дополнительные исследования.

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