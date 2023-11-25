Врач Марнова рассказала, что проблемы с желудком можно выявить через кашель

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отоларинголог Клиники DocMed, Светлана Марнова, предупреждает о том, что различные проблемы с желудком, особенно гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), могут проявляться через боли в горле, кашель и избыточное образование слизи. В

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40% случаев пациенты с ГЭРБ даже не осознают проблемы с желудком, испытывая вместо этого постоянные боли в горле, длительный кашель, ощущение комка слизи и другие симптомы, часто ассоциируемые с ЛОР-заболеваниями.

Отоларинголог может выявить проблемы с желудком при осмотре гортани, а индекс ларингофарингеального рефлюкса может помочь заподозрить рефлюксную болезнь. Врачи подчеркивают важность дифференциации симптомов и своевременного обращения к специалистам для правильного диагноза и лечения.

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