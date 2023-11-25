Врач Тимощенко дала главный совет метеозависимым в период магнитных бурь

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Анастасия Тимощенко высказала рекомендации по поддержанию здоровья в периоды низкого атмосферного давления. Согласно ее советам, в эти дни особенно важно обеспечить себе достаточный отдых и полноценный сон, а также избегать употребления алкоголя.

Фото: Openverse by Lima Andruška is licensed under CC BY-SA 2.0.

Тимощенко подчеркнула, что алкоголь способен вызвать дегидратацию и отрицательно сказывается на состоянии сосудов. Она также предложила ограничить интенсивные физические тренировки и воздерживаться от серьезных физических нагрузок. Вместо этого она посоветовала уделить время прогулкам на свежем воздухе, а также увеличить потребление воды или травяных чаев, сообщает "Общественная служба новостей".

Врач также рекомендовала сократить размер порций пищи и обращать внимание на наличие белка, овощей и фруктов в рационе. Важно избегать жирной и калорийной пищи, стараясь употреблять пищу в небольших порциях.

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