Гастроэнтеролог Ситникова сообщила, что красное мясо вызывает рак и старение

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова перечислила продукты, чрезмерное употребление которых способствует ускоренному процессу старения.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно заявлению эксперта, избыточное потребление красного мяса может привести к повреждению клеток. Причиной этого является высокое содержание насыщенных жирных кислот, холестерина и соли в данном продукте. Кроме того, по словам Ситниковой, увлечение этим видом пищи может быть связано с возникновением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сообщает "Известия".

Красное мясо вызывает рак?