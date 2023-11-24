Нутрициолог Никитина: “Перед сном должен быть некий ритуал”

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Качество сна является одним из важных аспектов для общего благополучия. Правильное питание перед сном может существенно повлиять на качество отдыха. Есть несколько продуктов, которые не рекомендуется употреблять перед сном.

Фото: artroline.ru

"Есть надо не позднее, чем 2 часа перед сном. Если вы поели за час и пытаетесь заснуть, ни к чему это хорошему не приведет. И надо понимать, что на голодный желудок спится тоже не очень хорошо. Во-первых, могут развиваться разные неприятности, у вас плохо будет работать сфинктер, соответственно, может начаться изжога и все, что угодно. Надо понимать, что 2 часа — это минимум, когда после еды вы можете отправиться спать” — поделилась в комментарии Pravda. ru нутрициолог Лариса Никитина.

Для здорового сна нужны продукты, в которых содержится мелатонин, магний, витамины группы В, а именно фолаты, фолиевая кислота. Также эксперт порекомендовала съесть маленькую горсточку орехов, в них содержится много магния, в 30 граммах орехов около 20% суточной нормы магния. Можно есть мясо птицы — курицу и индейку. Нутрициолог отметила, что перед сном не стоит перебарщивать с гарнирами, потому что, например, белый рис — это высокогликемический продукт.

В каждом приеме пищи обязательно должны быть белки, жиры и правильные углеводы.

"Хорошо, если вы спальню перед сном проветриваете. В ней должно быть прохладно — 20 и меньше градусов. Многие предпочитают вообще 16-17. Да, прохладно, да, бодрит. Но теплые носочки, теплая пижама, теплое одеяло и будет вам счастье. Постель должна быть удобной, освещение в спальне должно быть не раздражающим, а мягким приятным. Тихая музыка, может быть какой-то приятный аромат легкий ненавязчивый. Некий ритуал: душ, красивая ночнушка или пижама” — рассказала эксперт.