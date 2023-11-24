Daily Mail: ожирение способствует риску развития 13 видов рака

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С увеличением веса возрастает риск появления 13 видов рака, затрагивающих разные органы и системы: почки, поджелудочную железу, пищевод, матку, молочные железы, яичники и кишечник. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Британские учёные доказали, что у тех, кто страдает лишним весом, риск развития онкологии повышается на 23%. Исследователи полагают, что на фоне лишнего веса в организме запускаются воспалительные процессы, которые могут способствовать росту онкологических образований. Также риск развития рака возрастает под влиянием повышенного уровня инсулина, характерного для тучных людей.

Ещё одним фактором, провоцирующим рак, становятся сердечно-сосудистые заболевания, о чём предупредил доктор Хайнц Фрейслинг, ведущий автор исследования из Международного агентства по изучению рака.

Помимо этого, в журнале BMC Medicine были опубликованы результаты исследования, проведённого американскими медиками. На протяжении 11 лет врачи фиксировали данные 577 343 полных людей и пришли к выводу, что ожирение является причиной появления 13 видов рака, в том числе опухолей в яичниках, груди, матке, пищеводу, кишечнике, почках, щитовидной и поджелудочной железах.

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