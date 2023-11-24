Уролог Богатырёв: долгий приём обезболивающих может стать причиной болезней почек

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Артур Богатырёв перечислил действия, которые плохо отражаются на здоровье почек.

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К опасным заболеваниям почек или почечной недостаточности может привести приём обезболивающих препаратов в течение долгого времени, пишет Газета.Ru.

"Нельзя не отметить и такую вредную привычку, как прием обезболивающих препаратов, из-за которых приток крови к почкам ухудшается. Их длительное применение может стать причиной острой почечной недостаточности и других опасных заболеваний почек", — сказал Богатырёв.

Здоровье почек страдает от долгого воздержания от опорожнения мочевого пузыря, когда он переполнен. В этом случае он начинает давить на почки, а в мочевыводящей системе могут развиться инфекции.

На здоровье почек плохо отражается курение, употребление алкоголя, плохой сон, избыточное потребление соли, а также недостаточное количество потребляемой жидкости, которую нужно выпивать в количестве 8-10 стаканов в день, добавил уролог.

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