Врач Мавричев: боль в правом боку чаще всего связана с желчным пузырем и печенью

Боль в правом боку чаще всего связана с проблемами желчного пузыря или печени. Когда их функционирование нарушено, человек ощущает дискомфорт в области правого подреберья. Эта боль обычно тянущая, с характерной локализацией под ребрами. Об этом рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев, основатель академии практической натуропатии.

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"Причин боли достаточно много, однако все они так или иначе связаны с нарушением функции внутренних органов. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться за консультацию к специалисту, чтобы проверить желчный пузырь, печень и желудок", — пояснил врач.

Среди наиболее распространенных причин боли в правом боку может быть и стресс.

"Человеческий организм производит 1,5 литра желчи в сутки, которая должна вытекать через желчный пузырь и выбрасываться в тонкий кишечник. Однако на фоне стресса данный процесс нарушается. Солнечное сплетение, которое является началом тонкого кишечника, сжимается. В результате возникает напряжение в 12-перстной кишке и желчь задерживается, скапливаясь в кишечнике. В итоге повышается концентрация токсичных веществ, стенки желчного пузыря раздражаются, появляется боль. Далее увеличивается в размерах печень, болят желчные протоки и вызывают дискомфорт в правом подреберье. Чем больше у пациента заболеваний внутренних органов, тем сильнее боль: сопутствующие заболевания ухудшают ситуацию и способствуют быстрому скоплению токсинов и желчи", — добавил врач.

Неправильное питание также вызывает нарушение сброса желчи — химия, красители, фастфуд, нерегулярное питание.

"Неправильный образ жизни и подсластители в еде не дают организму нормально вырабатывать ферменты и нарушают обмен веществ. Все органы взаимосвязаны между собой, поэтому если от питания страдает только желудок, со временем боль передается в органы правого бока", — резюмировал он.

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