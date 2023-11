Врач Мавричев: боль в правом боку чаще всего связана с желчным пузырем и печенью

Боль в правом боку чаще всего связана с проблемами желчного пузыря или печени. Когда их функционирование нарушено, человек ощущает дискомфорт в области правого подреберья. Эта боль обычно тянущая, с характерной локализацией под ребрами. Об этом рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев, основатель академии практической натуропатии.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.