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Реабилитолог Мавричев назвал причины и профилактику позвоночных грыж

1:07
Здоровье

Одним из основных факторов, способствующих формированию позвоночных грыж, является перегрузка органов, сообщает врач-реабилитолог и основатель академии практической натуропатии Николай Мавричев.

Реабилитолог Мавричев назвал причины и профилактику позвоночных грыж
Фото: openverse.org by perpetualplum is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт подчеркивает, что нагрузка на спину может быть вызвана нарушениями в работе внутренних органов. Например, поясничная область может стать сильно напряженной, когда почки или желудочно-кишечный тракт не справляются со своими функциональными обязанностями.

Грыжа также может развиваться из-за чрезмерного поднятия тяжелых предметов или получения травм. Врач также отмечает, что это состояние может возникнуть у женщин во время беременности, особенно если они не были заранее готовы к изменениям в своем положении, сообщает Газета.Ru.

"Ребенок давит на внутренние органы, и мышцы перенапрягаются. Чтобы предотвратить грыжу, мышцы опорно-двигательного аппарата следует тренировать заблаговременно, чтобы они могли справиться с увеличением массы тела без последствий", — рассказал Мавричев.

 

Грыжа передней брюшной стенки. СИМПТОМЫ, ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА | Добрый Прогноз
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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