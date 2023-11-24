Одним из основных факторов, способствующих формированию позвоночных грыж, является перегрузка органов, сообщает врач-реабилитолог и основатель академии практической натуропатии Николай Мавричев.
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Эксперт подчеркивает, что нагрузка на спину может быть вызвана нарушениями в работе внутренних органов. Например, поясничная область может стать сильно напряженной, когда почки или желудочно-кишечный тракт не справляются со своими функциональными обязанностями.
Грыжа также может развиваться из-за чрезмерного поднятия тяжелых предметов или получения травм. Врач также отмечает, что это состояние может возникнуть у женщин во время беременности, особенно если они не были заранее готовы к изменениям в своем положении, сообщает Газета.Ru.
"Ребенок давит на внутренние органы, и мышцы перенапрягаются. Чтобы предотвратить грыжу, мышцы опорно-двигательного аппарата следует тренировать заблаговременно, чтобы они могли справиться с увеличением массы тела без последствий", — рассказал Мавричев.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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