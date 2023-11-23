Диетолог Круглова советует пожилым людям избегать молочных продуктов при проблемах с вздутием

0:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При выявлении некоторых симптомов после употребления молочных продуктов, особенно у пожилых людей, рекомендуется полностью исключить молочные продукты. Появление вздутия и нарушения стула может свидетельствовать о лактозной недостаточности, которая часто развивается у пожилых.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Круглова советует избегать кисломолочных продуктов и переходить на безлактозные альтернативы, чтобы предотвратить эти симптомы.

Вред молока Почему я отказалась от молочки Доктор Лисенкова