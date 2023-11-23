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Диетолог Круглова советует пожилым людям избегать молочных продуктов при проблемах с вздутием

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Здоровье

При выявлении некоторых симптомов после употребления молочных продуктов, особенно у пожилых людей, рекомендуется полностью исключить молочные продукты. Появление вздутия и нарушения стула может свидетельствовать о лактозной недостаточности, которая часто развивается у пожилых.

Диетолог Круглова советует пожилым людям избегать молочных продуктов при проблемах с вздутием
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Круглова советует избегать кисломолочных продуктов и переходить на безлактозные альтернативы, чтобы предотвратить эти симптомы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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