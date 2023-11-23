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Эксперт: "В робусте в два раза больше кофеина, чем в арабике"

1:28
Здоровье

Чувствительность к кофеину у каждого индивидуальная — неподготовленному организму может быть достаточно одной чашки эспрессо, чтобы почувствовать симптомы, а кто-то и после четырех-пяти чашек в день чувствует себя вполне нормально, отмечает бренд-менеджер компании по обжарке кофе The Welder Catherine Сергей Митрофанов.

Эксперт: "В робусте в два раза больше кофеина, чем в арабике"
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

"Показатели кофеина у разных сортов кофе разные — так, в робусте содержится в среднем в два раза больше кофеина, чем в арабике. Уровень кофеина также может варьировать в зависимости от способа приготовления, но узнать конкретные показатели можно только в лабораторных условиях", — рассказывает читателям Pravda. Ru эксперт.

Кофе сильно обезвоживает организм, поэтому важно пить много воды, желательно комнатной температуры. То есть после каждой чашки кофе нужно взять за правило выпивать минимум один стакан воды. Также не рекомендуется пить кофе на голодный желудок, это может привести проблемам с ЖКТ.

Снять симптомы интоксикации от кофе помогут продукты, богатые калием, например, бананы. Они помогут нормализовать работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Отдых и свежий воздух тоже помогут снять признаки перенасыщения кофеином, поэтому если вы почувствовали себя нехорошо после большого количества кофе, рекомендуется прогуляться на свежем воздухе и проветрить помещение.

 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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