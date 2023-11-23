Врач про правильное питание: главное — не пропускать завтрак

Правильное питание может помочь улучшить здоровье и повысить продуктивность на работе. Некоторые вещи, которые не следует делать, включают в себя пропуск завтрака и употребление большого количества сладостей, отмечает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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"Чтобы сбалансировать питание, необходимо соблюдать норму калорий, правильное соотношение жиров, белков и углеводов, а также есть в соответствии с рекомендуемой пирамидой питания. Врагами здорового питания являются сладости, большие перерывы между приемами пищи и быстрое питание", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Некоторые полезные советы для офисных работников, которые помогут им правильно питаться:

Питаться после пробуждения: овсянкой, салатом, омлетом, вареными яйцами и другими продуктами, которые содержат много питательных веществ.

Соблюдать правильное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе.

Есть по мере необходимости, так как потребность в питательных веществах зависит от многих факторов.

Избегать перекусов, содержащих много жиров, соли и сахара.

Пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.