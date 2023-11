Правильное питание может помочь улучшить здоровье и повысить продуктивность на работе. Некоторые вещи, которые не следует делать, включают в себя пропуск завтрака и употребление большого количества сладостей, отмечает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0