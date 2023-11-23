В Томске зафиксировали превышение уровня заболеваемости ОРИ

В Томске и семи районах области наблюдается превышение уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) по сравнению с эпидпорогом. За последнюю неделю было зафиксировано 9216 случаев ОРИ, что выше на 9,7% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Особенно высокий уровень заболеваемости отмечается в Александровском, Зырянском, Каргасокском, Колпашевском, Молчановском, Томском, Шегарском и в самом городе Томске, сообщает Аргументы и факты – Томск.

Дети составляют 51,42% от общего числа заболевших, взрослые — 48,57%. В Томске уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 44%.

Согласно данным мониторинга, проводимого ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области", случаи гриппа не зафиксированы. Однако количество заболевших COVID-19 увеличилось на 361 человек за неделю.

ПРОСТУДА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА | Чем можно лечить новорожденных детей