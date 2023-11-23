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Врач Сердюк назвала 8 факторов, приводящих к проблемам с кожей

1:19
Здоровье

Врач Сердюк выделила восемь основных факторов, способствующих появлению угрей. Среди них указаны гормональные нарушения, употребление стероидных препаратов, неправильное питание, дефицит витаминов, чрезмерное использование декоративной косметики, наследственные предпосылки, инфекция и избыточное выделение кожного сала.

Врач Сердюк назвала 8 факторов, приводящих к проблемам с кожей
Фото: openverse by Saluda UdeA is licensed under CC BY-SA 2.0.

Акне обусловлено забиванием пор и волосяных фолликулов мертвыми клетками, жиром и бактериями. Воспалительные очаги чаще всего возникают на лице, груди и спине. Заболевание прогрессирует быстро, поэтому при первых симптомах рекомендуется обращаться к специалисту. Доктор отмечает четыре стадии акне: легкую, умеренную, тяжелую и крайне тяжелую. При тяжелых и крайне тяжелых формах может потребоваться стационарное лечение, тогда как при легкой форме можно воспользоваться домашними методами при соблюдении рекомендаций врача, сообщает "В Татарстане".

Кроме того, врач указывает на возможное путаницу между хроническим демодекозом, вызванным подкожным клещом демодекс, и акне. Она предлагает рекомендации по различению этих состояний кожи и выявлению наличия паразита.

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Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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