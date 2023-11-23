Раскрыт простейший метод разглаживания морщин лучше, чем ботокс

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Простейший трюк может с успехом заменить ботокс в разглаживании морщин, пишет в четверг The Sun, нашедшая этот способ в тиктоке.

Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Метод представила 49-летняя Мелисса, которая называет себя "тренером по фейс-йоге" и "экспертом по борьбе со старением". Она уверяет, что этот несложный способ избавит от морщин быстрее и лучше, чем профессиональные средства косметологии.

Лицо поддаётся тренировке так же, как и тело, уверена тиктокерша.

"С возрастом мышцы лица и шеи становятся слабыми и менее упругими, в конечном итоге обвисая вместе с кожей. Естественный способ — тренировать и массировать мышцы лица, чтобы вы могли укрепить, тонизировать и подтянуть мышцы, что сделает кожу более гладкой", — объясняет она.

Подтяжка лица при помощи техники Face Yoga проста до крайности: оттягиваете кожу лба пальцами и удерживаете несколько секунд. Делайте так регулярно, и уже через три недели вы с удивлением обнаружите, что ваше лицо помолодело на несколько лет.

В доказательство эффективности метода Мелисса показывает фото мужчины "до" и "после", который собирался делать инъекции ботокса, но решил сначала попробовать фейс-йогу и был поражён результатом.