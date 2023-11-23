Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушков заявил, что Моргенштерн* присягнул другим ценностям
Подростка из Омской области вытолкнули из маршрутки за то, что он отказался уступить пожилой женщине место
Музыкальный критик Рудченко объяснил, почему SHAMAN популярнее Расторгуева
FT: власти Украины опасаются, что страна лишилась уехавших на Запад граждан навсегда
Доктор Абакумов призвал заботиться о своих бактериях
В Германии прошли обыски по делу о готовящем госпереворот ультраправом движении Reichsbürger
В Москве девушка 9 лет получала пособие за вымышленного ребёнка
AHA: картофель полезен для пищеварения и иммунитета
Врач Хухрев: повторный инфаркт бывает у тех, кто не сделал выводов после первого

Раскрыт простейший метод разглаживания морщин лучше, чем ботокс

1:23
Здоровье » Красота

Простейший трюк может с успехом заменить ботокс в разглаживании морщин, пишет в четверг The Sun, нашедшая этот способ в тиктоке.

Раскрыт простейший метод разглаживания морщин лучше, чем ботокс
Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Метод представила 49-летняя Мелисса, которая называет себя "тренером по фейс-йоге" и "экспертом по борьбе со старением". Она уверяет, что этот несложный способ избавит от морщин быстрее и лучше, чем профессиональные средства косметологии.

Лицо поддаётся тренировке так же, как и тело, уверена тиктокерша.

"С возрастом мышцы лица и шеи становятся слабыми и менее упругими, в конечном итоге обвисая вместе с кожей. Естественный способ — тренировать и массировать мышцы лица, чтобы вы могли укрепить, тонизировать и подтянуть мышцы, что сделает кожу более гладкой", — объясняет она.

Подтяжка лица при помощи техники Face Yoga проста до крайности: оттягиваете кожу лба пальцами и удерживаете несколько секунд. Делайте так регулярно, и уже через три недели вы с удивлением обнаружите, что ваше лицо помолодело на несколько лет.

В доказательство эффективности метода Мелисса показывает фото мужчины "до" и "после", который собирался делать инъекции ботокса, но решил сначала попробовать фейс-йогу и был поражён результатом.

Разглаживание морщин — до и после
Разглаживание морщин — до и после
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Глобальный успех: в Авдеевке ВС РФ перешли укреплённую "линию АТО" Любовь Степушова Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Последние материалы
Глобальный успех: в Авдеевке ВС РФ перешли укреплённую "линию АТО"
Премьер Украины Шмыгаль: ВСУ пытаются вручную разминировать минные поля
Блогер Ида Галич похвасталась новым дорогим автомобилем
Захарова указала на эротический подтекст в новой статье Борелля
"Бандеровское чучело": Дмитрий Медведев прокомментировал интервью Зеленского
Живой: жительница Челябинска нашла пропавшего на СВО мужа в больнице
Эксперт предупредила об опасности прошлогоднего варенья
В Мурманске проверяют посты, в которых угрожают провести теракты в ряде школ города
Как сохранить капусту на всю зиму?
В Москве школьница проткнула одноклассника ножом из-за его поведения на уроке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников