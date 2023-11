AHA: картофель полезен для пищеварения и иммунитета

Доктор Эмили Джонстон из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета подчеркнула, что картошка представляет собой источник сложных углеводов, которые обеспечивают организм долговременной энергией, и, более того, она является низкокалорийным овощем, что делает его подходящим для диетического питания. Сведения об этом предоставлены Американской ассоциацией сердца (АНА).

