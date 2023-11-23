AHA: картофель полезен для пищеварения и иммунитета

Доктор Эмили Джонстон из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета подчеркнула, что картошка представляет собой источник сложных углеводов, которые обеспечивают организм долговременной энергией, и, более того, она является низкокалорийным овощем, что делает его подходящим для диетического питания. Сведения об этом предоставлены Американской ассоциацией сердца (АНА).

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Доктор Джонстон подчеркнула, что метод приготовления картошки играет важную роль. Не рекомендуется жарить ее с избытком масла. Значительно более полезным вариантом для здоровья считается вареная картошка. Также следует избегать избыточного использования соли и соусов.

Картошка богата сложными углеводами, которые постепенно поступают в организм, обеспечивая долговременную энергию. Сложные углеводы характеризуются низким гликемическим индексом, не вызывая резких изменений уровня сахара в крови. Это способствует поддержанию чувства сытости и снижению риска переедания.

Более того, картошка является продуктом с низким содержанием калорий, практически лишенным жиров, холестерина и натрия (соли). Овощ богат витамином C, необходимым для поддержания нормальной работы иммунной системы, и содержит много клетчатки, которая, в основном, находится в кожуре, поэтому рекомендуется готовить картошку с сохранением кожуры.

Любите картошку? Правильно делаете!