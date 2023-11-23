Людям, которые перенесли один инфаркт, важно наблюдать за своим состоянием, вести здоровый образ жизни и не забывать навещать кардиолога. Об этом напомнил врач-терапевт Алексей Хухрев.
Но сначала человеку нужно выяснить, почему у него случился первый инфаркт, потому что он едва ли произошёл "на пустом месте". Пациент явно делал что-то не так, уверен Хухрев.
"Как правило, второй инфаркт приходит к тем, кто не извлек урок после первого", — отметил эксперт", — подчеркнул терапевт в разговоре с "Москвой 24".
Врач считает, что не последнее место в профилактике новых проблем с сердцем имеет наблюдение у хорошего кардиолога.
Кроме того, жизненно важно пересмотреть свой образ жизни, исключив из него всё то, что потенциально может привести к новому инфаркту.
"Нужно бросить курить, похудеть, начать правильно питаться, аккуратно принимать все лекарства, которые выписал врач. Заниматься физкультурой, контролировать холестерин и уровень витамина D", — пояснил Хухрев.
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