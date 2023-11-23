Врач Хухрев: повторный инфаркт бывает у тех, кто не сделал выводов после первого

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям, которые перенесли один инфаркт, важно наблюдать за своим состоянием, вести здоровый образ жизни и не забывать навещать кардиолога. Об этом напомнил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

Но сначала человеку нужно выяснить, почему у него случился первый инфаркт, потому что он едва ли произошёл "на пустом месте". Пациент явно делал что-то не так, уверен Хухрев.

"Как правило, второй инфаркт приходит к тем, кто не извлек урок после первого", — отметил эксперт", — подчеркнул терапевт в разговоре с "Москвой 24".

Врач считает, что не последнее место в профилактике новых проблем с сердцем имеет наблюдение у хорошего кардиолога.

Кроме того, жизненно важно пересмотреть свой образ жизни, исключив из него всё то, что потенциально может привести к новому инфаркту.

"Нужно бросить курить, похудеть, начать правильно питаться, аккуратно принимать все лекарства, которые выписал врач. Заниматься физкультурой, контролировать холестерин и уровень витамина D", — пояснил Хухрев.

Причины повторного инфаркта. Кардиолог. Москва.