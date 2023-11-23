Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин прилетел на саммит ОДКБ в Минск
Арестович* встал на защиту русскоязычных граждан Украины и заявил, что он русский украинец
Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули
SHAMAN, Газманов и "Любэ": россияне составили рейтинг музыкантов-патриотов
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" в парламенте страны
Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"
FT: власти Киева боятся, что Запад забудет о конфликте на Украине
Максим Галкин* готов выступать перед россиянами за 100 тыс. евро
В кишинёвском парке выложили свастику

В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки

1:47
Здоровье » Здоровье и профилактика

Бояться всех подряд пищевых добавок с индексом E не нужно, призвало Роскачество. Но некоторые из них действительно небезопасны, напомнили в ведомстве.

В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки
Фото: wikipedia.org

Прежде всего, там перечислили ингредиенты, прямо запрещённые к применению в пищевой промышленности в России.

Синтетический краситель E121 (цитрусовый красный)

Ядовитый канцероген, может навредить мочеполовой системе и органам дыхания.

Искусственный краситель E123 (амарант)

Канцероген, способствует развитию внутриутробных пороков плода.

Искусственный краситель E128 (красный 2G)

Канцероген, опасен для нервной системы — ухудшает память и концентрацию.

Консервант E216 (пропилпарабен)

Сильнейший аллерген, вызывает рак груди у женщин и бесплодие у мужчин.

Ещё несколько добавок разрешены, но тоже не безобидны.

Консервант E217 (натриевая соль)

Противопоказана больным астмой и аллергией, может спровоцировать головную боль.

Консервант E240 (формальдегид)

Канцероген, может вызвать злокачественные новообразования в носоглотке.

Улучшитель хлебопекарный E924a (бромат калия)

Канцероген, токсичен для мочевыделительной системы.

Улучшитель хлебопекарный E924b (бромат кальция)

Повреждающее действие на слизистые, провоцирует рост злокачественных опухолей.

Все остальные E-добавки допустимы в рационе в разумных количествах, добавили в Роскачестве.

"Разрешённые добавки не должны настораживать покупателей, однако решение об их употреблении каждый принимает сам", — подчеркнули там.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Специалист Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии
Специалист Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Последние материалы
Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули
SHAMAN, Газманов и "Любэ": россияне составили рейтинг музыкантов-патриотов
В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки
В Ливане погиб сын главы фракции "Хезболла" в парламенте страны
Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима"
Максим Галкин* готов выступать перед россиянами за 100 тыс. евро
В кишинёвском парке выложили свастику
Тело актера, умершего в Индии, не вернут на Родину
Генпрокуратуры Украины сообщила, что число дезертировал увеличилось в 10 раз
Граждане России предоставили ответы на ключевые вопросы: отношение к СВО, "трудовой миграции" и абортам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников