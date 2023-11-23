В Роскачестве назвали запрещённые в России E-добавки

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Бояться всех подряд пищевых добавок с индексом E не нужно, призвало Роскачество. Но некоторые из них действительно небезопасны, напомнили в ведомстве.

Фото: wikipedia.org

Прежде всего, там перечислили ингредиенты, прямо запрещённые к применению в пищевой промышленности в России.

Синтетический краситель E121 (цитрусовый красный)

Ядовитый канцероген, может навредить мочеполовой системе и органам дыхания.

Искусственный краситель E123 (амарант)

Канцероген, способствует развитию внутриутробных пороков плода.

Искусственный краситель E128 (красный 2G)

Канцероген, опасен для нервной системы — ухудшает память и концентрацию.

Консервант E216 (пропилпарабен)

Сильнейший аллерген, вызывает рак груди у женщин и бесплодие у мужчин.

Ещё несколько добавок разрешены, но тоже не безобидны.

Консервант E217 (натриевая соль)

Противопоказана больным астмой и аллергией, может спровоцировать головную боль.

Консервант E240 (формальдегид)

Канцероген, может вызвать злокачественные новообразования в носоглотке.

Улучшитель хлебопекарный E924a (бромат калия)

Канцероген, токсичен для мочевыделительной системы.

Улучшитель хлебопекарный E924b (бромат кальция)

Повреждающее действие на слизистые, провоцирует рост злокачественных опухолей.

Все остальные E-добавки допустимы в рационе в разумных количествах, добавили в Роскачестве.

"Разрешённые добавки не должны настораживать покупателей, однако решение об их употреблении каждый принимает сам", — подчеркнули там.