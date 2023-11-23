Бояться всех подряд пищевых добавок с индексом E не нужно, призвало Роскачество. Но некоторые из них действительно небезопасны, напомнили в ведомстве.
Прежде всего, там перечислили ингредиенты, прямо запрещённые к применению в пищевой промышленности в России.
Ядовитый канцероген, может навредить мочеполовой системе и органам дыхания.
Канцероген, способствует развитию внутриутробных пороков плода.
Канцероген, опасен для нервной системы — ухудшает память и концентрацию.
Сильнейший аллерген, вызывает рак груди у женщин и бесплодие у мужчин.
Ещё несколько добавок разрешены, но тоже не безобидны.
Противопоказана больным астмой и аллергией, может спровоцировать головную боль.
Канцероген, может вызвать злокачественные новообразования в носоглотке.
Канцероген, токсичен для мочевыделительной системы.
Повреждающее действие на слизистые, провоцирует рост злокачественных опухолей.
Все остальные E-добавки допустимы в рационе в разумных количествах, добавили в Роскачестве.
"Разрешённые добавки не должны настораживать покупателей, однако решение об их употреблении каждый принимает сам", — подчеркнули там.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.