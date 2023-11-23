Врач-флеболог Орлов объяснил, почему зима опасна для пациентов с варикозом

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перепады температур и недостаточная физическая активность могут вызвать серьезные проблемы у пациентов с варикозной болезнью. Врач-флеболог и кандидат медицинских наук Владислав Орлов поделился своими наблюдениями.

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Зимой, по словам врача, страдающие варикозом люди ощущают определенное облегчение, так как в холодное время ноги отекают менее, чем в период жары. Тем не менее, Орлов предупреждает, что осенью и зимой чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, включая опасное осложнение варикоза — тромбоэмболию легочной артерии.

Врач подчеркивает, что причиной этого являются перепады температур, из-за которых сосудам приходится постоянно сужаться и расширяться. Несправные сосуды могут не выдержать такой нагрузки.

Как сообщает Москва 24, Орлов советует тем, у кого есть варикоз, в холодное время года избегать переохлаждения и резких перепадов температур. Важно избегать торопливых действий, таких как вход в горячую ванну после прогулки на холоде, а также воздерживаться от выходов на мороз или погружений в холодную воду после бани. Повышение температуры тела должно быть постепенным, чтобы не повредить сосуды и не ухудшить состояние варикоза.

Врач также предостерегает от еще одной опасности холодного времени года — снижения физической активности. В условиях плохой погоды люди чаще остаются дома, меньше двигаются. Во время новогодних праздников, сопровождающихся застольями и употреблением алкоголя, риск ухудшения состояния варикоза значительно возрастает.

Все эти факторы, по словам Орлова, приводят к затяжному кровотоку, сгущению крови, повышению риска образования тромбов, что может привести к блокировке сосудов.

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