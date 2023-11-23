Врач Гадзиян: кровь в моче в 99 процентах указывает на рак

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог, кандидат медицинских наук и хирург Марк Гадзиян предупредил о тревожном признаке, который стал наблюдать у пациентов. На протяжении последних двух месяцев значительно возросло количество людей, обращающихся с симптомом видимой крови в моче, отметил эксперт.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Особенно обращает на себя внимание, что это именно видимая кровь", — пояснил онколог.

Он добавил, что если этот симптом не сопровождается болевыми ощущениями или покалываниями при походе в туалет, проблема может быть ещё более серьёзной.

По словам врача, "в случаях безболевой гематурии в 80-90% ситуаций присутствует опухоль в мочевых путях, а в 99% случаев она является злокачественной".

Как отмечает Гадзиян в своём Telegram-канале, наиболее частой причиной видимой крови в моче является рак мочевого пузыря, лоханки почки или мочеточника, рак паренхимы почки, а также рак простаты. Редким случаем выступает мочекаменная болезнь, но это происходит гораздо реже, чем многие могут подумать. В связи с этим, врач призывает обратиться к урологу для дальнейшего обследования при обнаружении крови в моче, особенно если нет болевых симптомов. Он также отметил, что курильщики находятся в особой группе риска.

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