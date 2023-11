Врач Садыков рассказал, кому нельзя пить воду натощак

Употребляемая вода натощак считается полезной привычкой. Нередко можно услышать, что утром после пробуждения следует выпивать до двух стаканов теплой влаги для разбавления густеющей ночью и нормализации функций желчных протоков и желудка. Но врач Садыков констатировал, что некоторым людям такая привычка может лишь вредить.

Фото: Openverse by Kirsty Andrews is licensed under CC BY-NC-ND 2.0