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Врач Садыков рассказал, кому нельзя пить воду натощак

Здоровье

Употребляемая вода натощак считается полезной привычкой. Нередко можно услышать, что утром после пробуждения следует выпивать до двух стаканов теплой влаги для разбавления густеющей ночью и нормализации функций желчных протоков и желудка. Но врач Садыков констатировал, что некоторым людям такая привычка может лишь вредить.

Врач Садыков рассказал, кому нельзя пить воду натощак
Фото: Openverse by Kirsty Andrews is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Садыков объяснил, когда может быть нежелательна вода натощак, порталу "Доктор Питер":

"При проблемах с почками и желчным пузырем, а также при повышенном давлении нельзя пить большое количество воды на пустой желудок".

Специалист посоветовал при названных нарушениях пить воду натощак после консультации с медицинским работником.

Также он обратил внимание на то, что пить воду следует правильно — в этот момент не нужно стоять или идти, только сидеть. При употреблении воды стоя может нарушаться баланс жидкостей, что чревато развитием артрита.

Ранее гастроэнтеролог Садыков объяснил, почему нужно пить теплую воду по утрам.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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