Врач-эндокринолог Екатерина Волкова напомнила, что совсем исключать жиры из рациона не стоит, однако нужно иметь в виду, что они бывают как полезные, так и вредные.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.