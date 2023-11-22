Врач Волкова напомнила о существовании полезных и вредных жиров

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Екатерина Волкова напомнила, что совсем исключать жиры из рациона не стоит, однако нужно иметь в виду, что они бывают как полезные, так и вредные.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

"Существуют компоненты, которые способствуют повышению "плохого" холестерина, увеличивают риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и жирового перерождения печени. Также они усугубляют течение аутоиммунных и воспалительных процессов", — сказала Волкова в разговоре с порталом MedikForum. ru.

Врач подчеркнула, что особенно опасны трансжиры, которые содержатся в маргарине, пальмовом масле и модифицированного растительного жира. Вредные трансжиры входят в состав фабричных десертов, колбас, чипсов, промышленных соусов, фастфуда. Также они образуются в запечённых и жаренных блюдах с тёмной коркой.

А к полезным относятся натуральные ненасыщенные жиры, которые есть в морской рыбе, семечках, орехах, авокадо, нерафинированных маслах.

Совсем же отказываться от жира нельзя, подчеркнула Волкова, потому что он участвует в производстве клеток и гормонов.

Полезные жиры и вредные жиры. Насыщенные жиры