Эксперты рассказали, почему регулярный секс крайне важен для здоровья

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно опросу Sun Health, для 20% респондентов частота сексуальной активности составляет один раз в неделю, для 75% нормально заниматься сексом еще реже.

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Научные исследования подтверждают, что регулярный секс оказывает положительное влияние на здоровье человека. Сексолог Саманта Маршалл отмечает, что есть веские причины заниматься интимом чаще, пишет The Sun.

Среди них выделяются улучшение качества сна, повышение либидо, поднятие настроения, укрепление здоровья мозга и снижение риска развития деменции, сокращение риска заболевания простатитом, смягчение менструальных синдромов, поддержание здоровья сердца, снятие стресса.

Таким образом, приятное можно и нужно совмещать с полезным, считают эксперты.

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