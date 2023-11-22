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Эксперты рассказали, почему регулярный секс крайне важен для здоровья

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Здоровье

Согласно опросу Sun Health, для 20% респондентов частота сексуальной активности составляет один раз в неделю, для 75% нормально заниматься сексом еще реже.

Эксперты рассказали, почему регулярный секс крайне важен для здоровья
Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Научные исследования подтверждают, что регулярный секс оказывает положительное влияние на здоровье человека. Сексолог Саманта Маршалл отмечает, что есть веские причины заниматься интимом чаще, пишет The Sun.

Среди них выделяются улучшение качества сна, повышение либидо, поднятие настроения, укрепление здоровья мозга и снижение риска развития деменции, сокращение риска заболевания простатитом, смягчение менструальных синдромов, поддержание здоровья сердца, снятие стресса.

Таким образом, приятное можно и нужно совмещать с полезным, считают эксперты.

Зачем тебе регулярный секс. Какие последствия тебя ждут при отсутствии секса
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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