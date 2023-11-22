Диетолог рассказала, как часто нужно есть в течение дня: до трёх раз

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Анна Коробкина в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как часто нужно питаться в течение дня, чтобы сохранить здоровье и хорошую физическую форму.

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Специалист напомнила, что есть часто, но мало — это рекомендация для людей, которые страдают гастритом, язвенной болезнью желудка и другими сопутствующими состояниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Остальным людям так часто есть всё-таки не стоит, считает диетолог.

"Последние рекомендации медиков всё-таки склоняются к тому, что частота приёма пищи должна быть до трёх раз", — сказала Коробкина.

Интервальное питание тоже хорошо себя зарекомендовало, отметила эксперт, добавив, что наука это подтверждает.

"Что значит интервальное питание? Если это не диета, а именно интервальное питание, то есть мы просто выдерживаем ночной голод, например, поели в 8 и следующий прием пищи у нас, условно, в 10 утра. Или в 7 вечера и следующий прием пищи у нас в 9 утра, то это нормальное интервальное голодание. Какие-то другие её вариации — это уже, наверное, крайности", — пояснила Коробкина.

Врач добавила, что на последнем конгрессе диетологи пришли к выводу, что трёхразовое питание — это оптимальный режим питания здорового человека, дающее организму время на усвоение съеденного.

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