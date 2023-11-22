Ученые раскрыли причину болезни печени у непьющих

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кишечная бактерия Klebsiella pneumonia, способная производить этиловый спирт, может быть причиной неалкогольной жировой болезни печени у тех, кто не употребляет алкоголь. Результаты исследования, проведенного учеными из Пекинского института, были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Фото: techinsider.ru

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАБЖ) - это состояние, при котором в печени накапливается избыточное количество жира. В обычном состоянии этот орган почти не содержит жировой ткани. Алкогольная форма НАБЖ - это комплекс патологических изменений в печени, вызванных хроническим употреблением алкоголя в токсичных дозах, в то время как неалкогольная форма является частным случаем заболевания, возникающего у тех, кто не употребляет алкоголь.

Китайские ученые обнаружили, что заболевания печени могут быть вызваны не только вредными привычками. Klebsiella pneumonia - это микроорганизм, который может обитать как в окружающей среде, так и в организме человека. Установлена связь этого патогена с неалкогольной жировой болезнью печени. Иногда бактерии, уже присутствующие в организме, начинают быстро размножаться и производить этиловый спирт. Существуют два конкретных штамма, способных создавать алкоголь. Этот процесс сопровождается интоксикацией печени, тошнотой, быстрым утомлением и плохим самочувствием.

Тем не менее, пока неясно, почему у некоторых людей Klebsiella pneumonia вызывает НАБЖ, а у других нет. Вероятно, микрофлора кишечника некоторых людей более благоприятна для роста и колонизации этих бактерий.