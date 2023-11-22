Чемпион по лёгкой атлетике: бегать на улице гораздо полезнее, чем по дорожке в зале

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вице-чемпион Самарской и Сахалинской областей по легкой атлетике и эксперт Спортмастер PRО Дмитрий Саранцев сравнил пользу для здоровья у пробежек на улице и в зале.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

По мнению чемпиона, разговоры о пользе бега на дорожке в зале — это просто миф, равно как и утверждения о том, что занятия на беговой дорожке якобы меньше травмируют ноги атлета.

Саранцев посоветовал бегать на улице, на свежем воздухе. По его словам, это намного полезнее, чем заниматься в зале, где климат менее комфортен и кислорода меньше.

"Да и беговая дорожка — это лишь имитация бега, поскольку не дает задействовать все мышцы, которые мы используем при естественном беге на улице", — сказал Саранцев, слова которого приводит Газета.Ru.

Где бегать в зале или на улице? | Беговая дорожка VS Улица