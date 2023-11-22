Учёные нашли способ, помогающий избежать тяжёлого течения коронавируса, включая риск госпитализации. Результаты научных изысканий на эту тему были озвучены на конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии в Калифорнии.
Как пишет MedicalXpress, исследователи с 2020 по 2022 годы наблюдали за группой людей в возрасте от 18 до 65 лет, болеющих коронавирусом. Испытуемые были отобраны случайным образом.
В течение двух недель они должны были полоскать горло солёными растворами.
Учёные пришли к выводу, что концентрация соли в растворах для полоскания значения не имела, но было замечено, что те, кто регулярно полоскал нос и горло солёным раствором, переносили COVID-19 легче и реже попадали в больницу, чем те, кто пренебрегал этой процедурой.
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