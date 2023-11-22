Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Politico: оппоненты Трампа объединяются в поддержку его соперницы Хейли
Глава "Моссада" встретится с премьером Катара для уточнения деталей сделки с ХАМАС
Daily Mail: в Испании трое мужчин похитили туристку и изнасиловали её
Открылся онлайн-ресурс для поддержки студенческих стартапов
В больницах Москвы появились роботы-помощники в форме кошек
В ГИБДД заявили, что электронные водительские права могут признать небезопасными
Здоровые ткани могут предсказать возвращение рака легких лучше, чем опухоли
309 украинских спортсменов лишатся званий за отказ вернуться в страну
Задолженность по зарплате в РФ составила 459,9 млн руб на ноябрь

MedicalXpress: тяжёлого течения COVID-19 можно избежать, если делать полоскания солёной водой

0:58
Здоровье

Учёные нашли способ, помогающий избежать тяжёлого течения коронавируса, включая риск госпитализации. Результаты научных изысканий на эту тему были озвучены на конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии в Калифорнии.

MedicalXpress: тяжёлого течения COVID-19 можно избежать, если делать полоскания солёной водой
Фото: https://loudsilencenews.com/wp-content/uploads/2020/04/1800x1200_virus_3d_render_blue_01_other.jpg

Как пишет MedicalXpress, исследователи с 2020 по 2022 годы наблюдали за группой людей в возрасте от 18 до 65 лет, болеющих коронавирусом. Испытуемые были отобраны случайным образом.

В течение двух недель они должны были полоскать горло солёными растворами.

Учёные пришли к выводу, что концентрация соли в растворах для полоскания значения не имела, но было замечено, что те, кто регулярно полоскал нос и горло солёным раствором, переносили COVID-19 легче и реже попадали в больницу, чем те, кто пренебрегал этой процедурой.

Лечение от COVID-19 | Действуйте быстро (Russian :30)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
Последние материалы
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Почки или холестерин: врач назвала основные причины гипертонии
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Санду приезжала в Киев согласовывать провокацию в Приднестровье
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников