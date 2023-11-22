MedicalXpress: тяжёлого течения COVID-19 можно избежать, если делать полоскания солёной водой

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные нашли способ, помогающий избежать тяжёлого течения коронавируса, включая риск госпитализации. Результаты научных изысканий на эту тему были озвучены на конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии в Калифорнии.

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Как пишет MedicalXpress, исследователи с 2020 по 2022 годы наблюдали за группой людей в возрасте от 18 до 65 лет, болеющих коронавирусом. Испытуемые были отобраны случайным образом.

В течение двух недель они должны были полоскать горло солёными растворами.

Учёные пришли к выводу, что концентрация соли в растворах для полоскания значения не имела, но было замечено, что те, кто регулярно полоскал нос и горло солёным раствором, переносили COVID-19 легче и реже попадали в больницу, чем те, кто пренебрегал этой процедурой.

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