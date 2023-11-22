Ученые рассказали, что стволовые клетки уменьшают боль в колене

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые подтвердили, что введение стволовых клеток в пораженный остеоартритом коленный сустав позволяет существенно уменьшить боль и улучшить функциональность сустава. Эти результаты были опубликованы в Journal of Orthopaedic Research.

Фото: veinclinicperth.com.au/

Использование терапии стволовыми клетками предлагается для восстановления тканей суставов, пострадавших от остеоартрита — наиболее распространенного суставного заболевания, характерного для пожилых людей. До проведения данного исследования эффективность данного метода оставалась под сомнением.

В ходе нового исследования ученые проанализировали 16 клинических испытаний, в которых участвовали 875 пациентов с остеоартритом коленного сустава. В каждом из экспериментов половине участников вводили настоящие стволовые клетки в сустав, в то время как другая половина проходила процедуру-имитацию. Этот подход позволил исключить влияние плацебо-эффекта, т. е. эффекта самовнушения.

Те пациенты, которым вводили настоящие стволовые клетки, отмечали значительное уменьшение боли, начиная с третьего месяца после начала лечения. Самыми эффективными оказались стволовые клетки, извлеченные из жира и пуповины. Особенно хорошие результаты показали стволовые клетки, полученные из собственного жира пациента, а не из донорских тканей. Кроме того, такие клетки способствовали наилучшему восстановлению функции коленного сустава.