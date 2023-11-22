Натуропат, нутрициолог Марина Мальцева рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты стоит включить в рацион людям, которые находятся в депрессивном состоянии.
В рацион в первую очередь должны входить продукты, которые потенциально могут повысить уровень серетонина, то есть они должны содержать аминокислоту триптофан, отмечает врач. Богаты триптофаном и растительные, и животные продукты, такие как:
Зачастую симптомы депрессии возникают из-за низкого уровня железа, анемии или дисфункции надпочечников. Поэтому можно дополнить лечение как небольшой физической нагрузкой, так и применением витамина Д и природных антидепрессантов растительного происхождения, которые будут питать мозг.
Несколько растительных средств, которые помогают избежать депрессии или снять симптомы:
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