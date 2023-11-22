Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Натуропат, нутрициолог Марина Мальцева рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты стоит включить в рацион людям, которые находятся в депрессивном состоянии.

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В рацион в первую очередь должны входить продукты, которые потенциально могут повысить уровень серетонина, то есть они должны содержать аминокислоту триптофан, отмечает врач. Богаты триптофаном и растительные, и животные продукты, такие как:

яйца,

индейка,

выдержанные сыры,

морепродукты,

рыба,

кунжут,

финики,

соевые бобы,

фисташки,

кешью.

Зачастую симптомы депрессии возникают из-за низкого уровня железа, анемии или дисфункции надпочечников. Поэтому можно дополнить лечение как небольшой физической нагрузкой, так и применением витамина Д и природных антидепрессантов растительного происхождения, которые будут питать мозг.

Несколько растительных средств, которые помогают избежать депрессии или снять симптомы:

зверобой,

шалфей,

CBD масло.